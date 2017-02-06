حقائق غريبة تكشف للمرة الاولى عن كيم كارداشيان

شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة حقائق عن حياتها الخاصة وجمالها، ومن ضمنها السبب الحقيقي الذي دفعها بالزواج من كانيي ويست. اليكم الحقائق التي نشرتها:

– طرقعة الأصابع كلما استيقطت في الصباح.

– تنام كارداشيان وعيناها مفتوحتان، وهو ما يسبب الذعر لكل من حولها.

– كادت أن تطرد من مخيّم لتعليم كرة التنس في مرحلة بلوغها، بسبب ضبطها وهي تقبّل أحد الصبية، وقام والدها الراحل روبرت كارداشيان بتوبيخها والصراخ في وجهها وقتها.

– تحب التواجد في الغرف الساخنة، وتشعر بعدم الراحة عندما يتم تشغيل مكيفات الهواء.

– شعرت أن كانيي ويست سيكون زوجها بعد أن شعرت بحرارة جسده الشديدة في لقائهما الغرامي الأول.

– أكدت أنها شخصية ساخرة وكوميدية للغاية، ولكنها لا تفصح عن ذلك في العلن.

– تأخذ معها وسادة وبطانية كلما سافرت، بالإضافة إلى ملف لتقليم الأظافر وقاطع لزاوئد الجلد في حقيبة سفرها

– لديها شامة سوداء على جبينها أزالتها ثلاث مرات، ويظن الجميع بأنها بثرة.