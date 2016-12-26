حفل ميلادي لأطفال من مؤسسات أهلية في صيدا

استضافت اللجنة المنظمة لمهرجانات صيدا الدولية وروتاري صيدا نحو مئتي طفل وطفلة من جمعيات “أهلنا”، “مكتبة أطفال صيدا الشعبية”، “مركز علا”، “أجيال صيدا”، و”المواساة”، لمناسبة الأعياد، وفي اطار فعاليات القرية الميلادية التي ينظمها نادي روتاري صيدا واللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا، برعاية وزارة السياحة والبلدية، في استراحة صيدا السياحية، في حضور رئيسة نادي صيدا دانية الصلح صفي الدين ورئيسة اللجنة نادين كاعين، ممثلين عن الجمعيات الخمس وبمشاركة عدد من زوار القرية الميلادية.

واستمتع الأطفال ببرنامج ترفيهي لأكثر من ساعتين، تضمن أنشطة فنية واستعراضية وعزف موسيقى ولوحات تعبيرية راقصة من فرقة “روك اند رول”، على وقع اغاني العيد، وخصصت للأطفال بأعمار صغيرة انشطة خاصة تضمنت اشغال رسم وتلوين وتشكيل ومسابقات.

وأقيم غداء للأطفال المشاركين في السوق الميلادي واختتم الحفل بتوزيع الهدايا والألعاب.