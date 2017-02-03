حفل موسيقي لجاهدة وهبه والاوركسترا الوطنية في جامعة القديس يوسف

أحيت الفنانة جاهدة وهبه حفلا موسيقيا مع الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق – عربية بقيادة المايسترو عبد الله المصري، بدعوة من المعهد الوطني العالي للموسيقى وذلك على مسرح بيار أبو خاطر في جامعة القديس يوسف – المتحف.

حضر الحفل الموسيقي وزير الثقافة غطاس خوري، الوزير السابق غابي ليون، رئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى بالتكليف وليد مسلم، الفنان مارسيل خليفة، الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي ونخبة من الوجوه الفنية والثقافية والإعلامية.

قدمت وهبه مجموعة من الأغاني منها “طلعلي البكي” و”صوت السهارى” و”رح حلفك بالغصن يا عصفور” ومختارات من أعمال زكي ناصيف و جبران خليل جبران. وألقت كلمة شكرت فيها “إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى على دعوته”، و حيت “الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق – عربية بقيادة المايسترو المصري”.

وأشارت إلى أن “الجميع مدعوون للتكاتف من أجل المحافظة على الهوية الثقافية للبنان في ظل الغوغائية الحاصلة وزيادة منسوب السخف والملح في حنجرة الأغنيات”، لافتة إلى أن “الحفلات المماثلة لهذا الحفل تأتي لتؤكد على الجمال والابداع الفني”.

الوكالة الوطنية للاعلام