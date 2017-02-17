حفل زفاف خياليّ.. بـ دولار واحد!!

فاجأ زوجان من كينيا كانا قد تزوجا قبل شهر من “عيد الحب” بـ100 “شلن” فقط، أي ما يعادل دولارًا واحدًا، في مراسم زواج بسيطة، وتصدر خبر زواجهما عناوين الصحافة الإفريقية، بحفل زفاف كبير نظمه لهم مواطنون بعد انتشار خبر زواجهما البسيط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الزوجان ويلسون ميتورو وزوجته آن وامبي، ارتدى كل منهما قميصًا صيفيًّا وسروال جينز، واستبدلا خاتم الزواج بحلقتين من الحديد، وغادرا إلى البيت بدون احتفال أو أهازيج عقب عقد قرانهما، حيث تناولا وجبة شعبية بسيطة، وفقًا لما ذكره موقع “إفريقيا نيوز”.

وتزوج ويلسون وآن قبل حوالي شهر، لكن انتشار خبر زواجهما البسيط على وسائل التواصل الاجتماعي دفع بمواطنين إلى تحضير حفل زفاف كبير لهما لتعويضهما عن الحفل الأول.

وتفاجأ الزوجان بالحفل الذي تكلف 35 ألف دولار، وأقيم بقاعة فخمة تتسع لـ400 شخص، تحت حراسة أمنية من رجال الشرطة، وخصصت لهما ثلاث سيارات فخمة، ورقص الحاضرون على أنغام الموسيقى وتصوير لكل لحظات الفرح.