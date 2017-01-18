حفل اطلاق “خطة لبنان للاستجابة للازمة” غدا برعاية الرئيس الحريري في السراي الحكومي

برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يقام عند الساعة الخامسة من عصر غد الخميس في السراي الحكومي حفل اطلاق “خطة لبنان للاستجابة للازمة ” فيما يتعلق بالنزوح السوري وتحديد حاجاته في تقديم المساعدة الانسانية لتلبية احتياجات النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة للمرحلة المقبلة، وذلك في حضور عدد من الوزراء و السفراء وممثلي الوزارات والادارات اللبنانية وممثلي المجتمع المدني وممثلين عن مختلف منظمات الامم المتحدة في لبنان.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس الحريري كلمة مهمة للمناسبة، وستكون هناك كلمات ايضا لكل من المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ والمنسق المقيم لانشطة الامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني .