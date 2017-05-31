حفتر: العمل الإرهابي الذي ارتكبته قطر على الأراضي الليبية لن يمر

أكد القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أن “العمل الإرهابي الذي ارتكبته قطر على الأراضي الليبية لن يمر مجانا”، مشيراً إلى أن “القوات المسلحة تراقب الجاليات التشادية والسودانية والإفريقية عموما والعربية الموجودة على الساحة الليبية، التي دخلت إليها نتيجة عدم السيطرة على الحدود، والتي دعمت وجلبت عن طريق دول إقليمية ودول تدعم الإرهاب”. وأشار إلى أن “بعض هؤلاء استلموا مبالغ مالية من دولة قطر وكذلك من دول أخرى ومن عناصر الإرهاب المتمثلة في بعض الميليشيات الإرهابية داخل ليبيا”، مطالباً “ربط الجنوب بالمناطق الشمالية الشرقية وتشغيل حركة الطيران العسكري والمدني للمساهمة في توفير متطلبات أهل الجنوب وتأمين تنقلاتهم”، لافتا إلى أن “أمن جنوب البلاد لا يستكمل إلا بالسيطرة على قاعدة الجفرة”.

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