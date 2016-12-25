حصيلة متواضعة للرياضة اللبنانية في 2016

خرجت كرة القدم اللبنانية، بحصيلة متواضعة في عام 2016، حيث لم ينجح منتخب الأرز، في انتزاع بطاقة التأهل للدور الحاسم من تصفيات مونديال روسيا 2018، على غرار ما فعله في 2014.

واكتفى لبنان، بالتأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس آسيا (الإمارات 2019)، حيث سيحاول انتزاع بطاقة مروره للنهائيات للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يكن أداء فريقي العهد، وطرابلس قاريًا أفضل حالاً، فالأول كان قاب قوسين من بلوغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، لكنه ودع المسابقة من نصف النهائي، بعد خسارة مؤلمة ببيروت على يد القوة الجوية العراقي (2ـ3).

وخرج فريق طرابلس، من الدور الأول للمسابقة نفسها، في مشاركته القارية الأولى.

وانتزع الصفاء، لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 2012، و2013، فيما عانق النجمة كأس لبنان للمرة الأولى، منذ 18 عامًا، السادسة في تاريخه بفوزه على العهد (5ـ4) بركلات الترجيح.

وأخفقت كرة السلة في تعويض ما عجزت عنه كرة القدم على الصعيد الخارجي، ففقد المنتخب، لقب بطولة غرب آسيا، التي أقيمت بالأردن، في يونيو/حزيران الماضي، لمصلحة إيران، التي توجت بالبطولة.

واعتبرت البطولة، صفعة للسلة اللبنانية؛ لأن المنتخب عجز عن التأهل إلى كأس التحدي، بعد أن مني بثلاث هزائم أمام إيران، والأردن، والعراق، فحل رابعًا في المركز قبل الأخير.

وأهدر منتخب لبنان للناشئين لكرة السلة، فرصة للتأهل لكأس العالم، بخسارته أمام كوريا الجنوبية (86 -63) في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحافظ فريق الرياضي على لقب الدوري اللبناني، للمرة الثالثة على التوالي، والثالثة عشرة منذ عام 1992 بعد أن حسم مواجهته مع الحكمة بنتيجة (4-2) في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

لكن في المشاركات الخارجية، أخفق الرياضي في إحراز لقب بطولة آسيا للأندية الأبطال للمرة الثانية بتاريخه بعد خسارته في المباراة النهائية (88- 96) أمام شينيانج الصيني.

كما فشل الرياضي، بإحرز لقب بطولة غرب آسيا لكرة السلة التي استضافها الأردن بخسارته بصعوبة أمام بتروشيمي الإيراني (70-68) في المباراة النهائية في فبراير/ شباط الماضي.

وبعد أن كانت الآمال معلقة على أكثر من رياضي، وفي مقدمهم الرامية راي باسيل، ولاعب الجودو إلياس ناضيف، جاءت المشاركة اللبنانية في أولمبياد ريو متواضعة.

ولم يحقق لبنان أي إنجاز يذكر، على رغم أن باسيل كانت حققت الميدالية الذهبية، ضمن جولة كأس العالم في الرماية على الأطباق، التي أقيمت في قبرص في مارس آذار/الماضي.

وأحرز أنطوني الشويري، الميدالية الذهبية في البطولة العربية للفتيان، والأشبال في سيف المبارزة التي أقيمت في الأردن في سبتمبر/أيلول الماضي، بفوزه على البحريني عبد الكريم عبد الله (2-15) في المباراة النهائية.

كما أحرز منتخب لبنان للسيدات، الميدالية الذهبية في نفس البطولة بفوزه على منتخب الإمارات بنتيجة (44-42) في المباراة النهائية.