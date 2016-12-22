حصص غذائية من الجيش لعائلات طلاب في مدرسة الفوار الرسمية في زغرتا

بدأت مديرية التعاون العسكري ـ المدني في قيادة الجيش، بالتعاون مع مديرية المخابرات ـ فرع منطقة الشمال، بتوزيع 100 حصة غذائية لصالح عائلات تلاميذ مدرسة الفوار الرسمية ـ قضاء زغرتا، في حضور رئيس مكتب أمن المنية العقيد فؤاد عبيد، الرائد ربيع هلال ممثلا مديرية التعاون العسكري ـ المدني، بهدف إرساء تعاون بين الجيش والمجتمع المدني ومساعدة أهالي الطلاب، الذين بدورهم شكروا الجيش على مبادرته.
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