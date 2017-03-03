حسن معتوق يقود فريقه الفجيرة لتحقيق فوز قاتل

واصل قائد منتخب لبنان حسن معتوق تألقه في الملاعب الإماراتية وتمكّن اليوم من قيادته فريقه الفجيرة لتحقيق فوزٍ قاتلٍ على حساب ضيفه العروبة بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإماراتي للدرجة الأولى.

وبعد أن تقدم العروبة بهدف إستطاع معتوق من صناعة هدف التعادل قبل ثلاث دقائق من النهاية إثر كرة عرضية تابعها زميله إيميليانو، قبل أن يسجل معتوق هدف الفوز في الدقيقة 93 عن طريق ركلة جزاء مسجلا هدفه الثامن هذا الموسم.