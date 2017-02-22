حسن خليل من بعبدا: عون مصرّ على إقرار الموازنة

أكد وزير المال علي حسن خليل بعد لقائه الرئيس ميشال عون في بعبدا ان لا نية لفرض ضرائب على الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود، مشيراً الى أن الرئيس عون مصرّ على اقرار الموازنة.
وأوضح حسن خليل انه لم يتم حسم الامر بشأن السلسلة بين اقرار المبلغ الاجمالي لها ضمن مشروع الموازنة أو البحث بها بشكل مستقل.
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