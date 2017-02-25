حسن القاضي يقود السلام زغرتا للفوز على الصفاء

واصل نادي السلام زغرتا عروضه القوية متمكناً من تحقيق الفوز على حساب فريق الصفاء بنتيجة هدفٍ مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الطرفين اليوم على ملعب المرداشية في مدينة زغرتا ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة لبنان لكرة القدم.

وإستطاع أصحاب الأرض من تحقيق الفوز بفضل الهدف الذي سجّله اللاعب حسن القاضي المعار من فريق النجمة في الدقيقة 28 ليواصل السلام عروضه القوية خصوصاً على أرضه حيث خسر فقط أمام الإخاء عاليه في المرداشية، في المقابل تلقى الصفاء الخسارة الثانية على التوالي لتتبدّد آماله كلياً في المحافظة على لقب بطولة لبنان الذي حققه في الموسم الماضي.

السلام زغرتا رفع رصيده إلى النقطة رقم 33 في المركز الثاني مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد الصفاء عن النقطة رقم 27 في المركز الخامس.