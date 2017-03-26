حسن الردّاد يكشف الكثير عن حياتهما الزوجية (فيديو)

كشف الفنان حسن الرداد عن تفاصيل حياته الزوجية مع الفنانة الفنانة إيمي سمير غانم، متحدثاً عن تكاليف حفل زفافه الذي شغل الجمهور العربي.

وأشار خلال استضافته في برنامج “ده كلام” مع الاعلامية سالي شاهين على إلى أنه ينادي امي بـ”حبيبتي” كما تقوم هي بالأمر عينه، لكنه رفض الافصاح عن اسم زوجته على هاتفه الجوال.

وأكّد أن حفل الزفاف كان مكلفاً اضافة الى تغير الطعام كل ساعتين، مشيراً الى أن القائمة كانت من اختياريهما معاً، لافتاً الى أن الزفاف كان “اسرع فرح اتعمل في العالم”.

وأشار الرداد الى حصول مشاجرات زوجية بشكل عادي في المنزل، وأن ايمي حتى الآن لا تتقن الطبخ كثيراً.