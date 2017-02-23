حسن الرداد يكشف حقيقة حمل ايمي

بعد الأخبار التي تحدثت عن حملها بمولودها الاول، نفى الفنان المصري حسن الرداد الامر، مؤكداً أن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم ليست حاملا وأن هذه الأخبار غير صحيحة.

وكتب الرداد عبر “تويتر” الأربعاء :”يا جماعة والله كل الأخبار اللى بتتنشر الآن عنى و عن مراتي بخصوص انتظار حادث سعيد أونطة وغير صحيحة بالمرة، أرجو تحري الدقة. شكرًا”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغريدته، وتمنوا له ان تصبح الاشاعة خبرية صحيحة قريباً.