حزب “الجمهوريون” يؤكد بالإجماع دعمه لفرانسوا فيون

أكد قادة حزب “الجمهوريون” اليميني مساء الاثنين، إثر اجتماع أزمة عقد في باريس أن الحزب يؤيد “بالإجماع” استمرار ترشح فرانسوا فيون للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه إن “اللجنة السياسية كررت بالإجماع دعمها لفرانسوا فيون” مضيفا أن “الجمهوريين موحدون إذن” حول مرشحهم الذي يواجه فضيحة وظائف وهمية مفترضة.