حريق في منزل في طرابلس والاضرار مادية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان حريقا اندلع في منزل يقع في الطبقة الاولى من مبنى فري – شارع مار مارون في طرابلس، وعلى الاثر حضرت عناصر الدفاع المدني الى المكان وتعمل على اخماد الحريق الذي تسبب باضرار مادية.
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