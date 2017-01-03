حريق في مستودع للمدافىء والسخانات المائية في برالياس

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”أن حريقا شب في مستودع “orbit” للمدافئ والسخانات المائية في برالياس، وتوجهت فرق الاطفاء في الدفاع المدني تتوجه الى المكان لاخماد الحريق.
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مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
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