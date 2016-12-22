حريق في السيوفي والصليب الاحمر نقل حالتي اختناق الى المستشفى

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان حريقا شب مساء اليوم في الطابقين التاسع والعاشر في احد مباني منطقة السيوفي -الاشرفية، وقد حضرت على الفور سيارتين للدفاع المدني ويعمل عناصرهما على اخماد الحريق. وفي وقت لاحق امتد الحريق الى الطابق الثامن. ونقل الصليب الاحمر اللبناني حالتي اختناق الى المستشفى.
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