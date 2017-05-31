حرب: من حق الناس معرفة لماذا تم استئجار بواخر الكهرباء بدل انشاء المحطات لتوليد الطاقة

وصف النائب بطرس حرب في حديث لاذاعتنا ملف الادعاء عليه وعلى النائب سامي الجميل والوزير السابق اشرف ريفي وعدد من الصحافيين من قبل وزير الطاقة سيزار ابي خليل بالمبادرة السخيفة التي تطال نظامنا السياسي مؤكداً أن قرار ابي خليل يدل على ارجحية تورطه بهذه الامور لانه من غير الطبيعي الا يدرك انه من حق النائب مساءلة اي وزير حول اي صفقة خصوصا اذا كانت الصفقة مثيرة للشبهات .

واعتبر حرب في حديث إذاعي انه من حق الناس معرفة لماذا تم استئجار بواخر الكهرباء بدل انشاء المحطات لتوليد الطاقة.

وأسف حرب ان ينحدر العمل السياسي إلى هذا المستوى الذي لا يتلاءم مع نظامنا معتبرا أن لا قرار بحل الأزمات في لبنان واجراء الانتخابات لأن كل فريق يعمل لتحقيق مكاسبه الشخصية ومصالحه.

وقال انه من حق الناس أن تنتخب كل اربع سنواب داعيا الى اقرار قانون انتخابي او اجراء الإنتخابات على اساس القانون النافذ معتبرا اننا نعيش ازمة كبيرة على الصعيدين الوطني والدستوري وعلى المسؤولين التنازل عن انانياتهم لأنه من حق اللبناني الشعور باستقرار سياسي.