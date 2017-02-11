حرب: لا يمكن ان اتحالف انتخابيا مع باسيل فأنا لا انسجم معه

سأل الوزير السابق بطرس حرب عن مصير ملف الانترنت غير الشرعي، وقال: “ماذا فعل وزير العدل سليم جريصاتي ولماذا لم يأت خلال جلسة استجواب الحكومة على ذكر ملف التخابر غير الشرعي وركز على ملف فرعي هو ملف الغوغل كاش؟.

واضاف حرب في حديث تلفزيوني: “حاول بعض الناس تسويق ملفات للتمويه عن الملف الاساسي”، مشيرا الى أن التأجيل في الجلسات أربعة اشهر يُظهر وكأن الدولة لا تبالي بسرقة اموالها”.

وعن الانتخابات النيابية أكد حرب انه لا يمكن ان ينشأ تحالف بينه وبين وزير الخارجية جبران باسيل بسبب عدم وجود انسجام على الصعيد الشخصي، مشيرا الى ان كل باقي احتمالات التحالفات مفتوحة.