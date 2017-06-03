حرب “تويترية” بين ترامب وماكرون

هبت موجة من الانتقادات الأوروبية تجاه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد انسحاب أميركا، من اتفاقية باريس للمناخ، إلا أن أطرف التعليقات أتت من الجانب المعني الأول وهو فرنسا.

فقد أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أن نظيره الأميركي دونالد ترامب ارتكب خطأ تاريخياً بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، ودعا علماء المناخ ورجال الأعمال الأميركيين المحبطين للمجيء إلى فرنسا والعمل فيها.

وخاطب ماكرون المدافعين عن المناخ قائلاً “لنجعل كوكبنا عظيماً مجدداً”، مقتبسا شعار ترمب الشهير الذي استخدمه خلال حملته الانتخابية، “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً”.

ونشرت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة فيديو يفند الوقائع، التي أوردها ترمب فيما يخص اتفاقية باريس للمناخ.كما نشرت الوزارة على حسابها الرسمي على “تويتر” فيديو يرد على فيديو سابق نشره البيت الأبيض.

ونشر البيت الأبيض، الخميس، تغريدة تقول “اتفاقية باريس صفقة سيئة لأميركا” مرفقة بفيديو يشير إلى أن اتفاقية المناخ تضرب التنافسية الأميركية والوظائف، وقد تم “التفاوض حولها بشكل سيئ” من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، كما أن الاتفاقية تحقق القليل للبلاد.

وغردت الخارجية الفرنسية كاتبة: “لقد شاهدنا فيديو البيت الأبيض حول اتفاقية المناخ.. لا نوافق عليه، لذا فقد قمنا بتغييره”. وتم إعداد الفيديو الفرنسي بنفس الطريقة والموسيقى والخلفيات، التي في نسخة البيت الأبيض، لكن مع إضافة وقائع مضادة!

ويشير الفيديو الفرنسي في معرض حربه المضادة على ما أورده البيت الأبيض، إلى شركات هامة مثل إكسون موبيل ومايكروسوفت “لا توافق” على أن الاتفاقية تضر بالوظائف الأميركية، ويقتبس ما يقوله معهد ماساشوستس للتقنية (إم آي تي) حول الحاجة الماسة لمحاربة انبعاثات الكربون. وتتضمن التغريدة هاشتاغ “لنجعل كوكبنا عظيما مجددًا”، الذي انتشر بكثافة بعد تصريح ماكرون.

المصدر: العربية