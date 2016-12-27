نشهد هذه الايام حراك ديبلوماسي كثيف للبحث في حل سياسي للأزمة في سوريا، وسبل انهاء معاناة مدينة حلب، حيث بحث وزيرا الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، التحضيرات لوقف شامل للنار ولمفاوضات انهاء الازمة السورية، في العاصمة الكزاخية أستانا.

وفي اتصال هاتفي، أكد الطرفان التركي والروسي على أهمية التوصل السريع إلى توافق بشأن كل المعايير لوقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية. كما اتفقا على فصل المعارضة المعتدلة عن الجماعات الإرهابية.

وفي تصريحات منفصلة، رأى لافروف أن روسيا وإدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب قادرتان على تقديم مساهمة مشتركة فعالة لحل الأزمة السورية، وهو أمر كان صعبا جدا مع الإدارة المغادرة.

بدورها، نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن لافروف قوله إن الحكومة السورية تجري محادثات مع المعارضة قبيل اجتماع محتمل في أستانا، فيما لم يذكر لافروف أين تجرى المحادثات الراهنة.

في المقابل، نقلت وكالة “رويترز” عن عضو في الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية، ألا علم له بوجود اتصالات بين المعارضة والنظام.

هذا ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر ديبلوماسي روسي، قوله إن عسكريين روسا وأتراكا يجرون مباحثات في أنقرة مع ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة تتناول أسس وقف إطلاق النار.

ميدانيا، كثف النظام السوري قصفه، على وادي بردى الاستراتيجي في ريف دمشق، وذكر مقيمون أن القصف الجوي تسبب في خروج محطة ضخ المياه الرئيسية لينبوع عين الفيجة من الخدمة.

واعتبر عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني محمد جوجة إن استهداف نبع عين الفيجة يهدف إلى إضعاف إرادة المدنيين والثوار، لإجبارهم على القبول بمصالحات غير عادلة، تصب في مصلحة نظام الأسد وتعطيه الشرعية.

أما في حماه، فسقط عدد من القتلى والجرحى لقوات الأسد بانفجار عبوة ناسفة على طريق إثريا – خناصر في الريف الشرقي لحماة.