حبيش: تعديل القانون بات قريبا

استقبل النائب هادي حبيش في دارته في القبيات – عكار، وفودا بلدية واختيارية وشعبية وفاعليات، وكذلك، وفدا كبيرا من متطوعي الدفاع المدني الذين شكروه على “وقوفه الى جانب قضيتهم ومطالبهم المحقة”.

وتحدث باسم الوفد رئيس مركز بزبينا في الدفاع المدني المتطوع طلال ايوب، فأشار الى أن “حبيش شعر بمظلوميتنا ووقف الى جانبنا منذ بداية تحركنا، واتينا اليه اليوم اولا لشكره على ما يقوم به من اتصالات متعلقة بملفنا، وما قدمه من اقتراح لتعديل فقرة في القانون لجهة انصافنا جميعا”.

بدوره، لفت حبيش إلى أن “تعديل القانون بات قريبا وان الاتصالات مع وزير الداخلية نهاد المشنوق مستمرة، كما انها مستمرة ايضا مع مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار والاجواء ايجابية”. وقال: “ان شاء الله سنصل الى خاتمة سعيدة في هذا الملف”.

ثم تابع أيوب: “ملفنا وطني بامتياز، فموضوع متطوعي الدفاع المدني هو على مساحة الوطن، والنائب حبيش رجل وطني يحمل هم المواطن اينما وجد، وهو عكاري بامتياز وكل عكاري يشعر ان النائب حبيش اخ له، وبيته بيت مفتوح لجميع العكاريين، ونحن نقول له شكرا من القلب لشهامته ونبله واخلاصه”.

وكان حبيش قد استقبل وفدا من الاساتذة الاكاديميين وهيئات تربوية، حيث اكد “اهمية انشاء فرع للجامعة اللبنانية في عكار”، معتبرا ان “نوعية الاختصاصات هامة للطلاب”، وشكر رئيس الحكومة سعد الحريري ومجلس الوزراء ووزير التربية مروان حمادة، ولفت إلى أن “المواطن في عكار يتطلع الى مواصلة الدولة في توفير الانماء وتوفير كل الخدمات الموجودة في بقية المناطق”.