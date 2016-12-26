حبيش: الارادة السياسية واضحة من قبل كل الافرقاء

رأى عضو كتلة المستقبل النيابية النائب هادي حبيش ان الارادة السياسية واضحة من قبل كل الافرقاء وهذا ما بدا جليا من خلال السرعة بانجاز البيان الوزاري وقال ننتظر قانون انتخابي جديد يصحح التمثيل في بعض المواقع وقال من الضروري ان تكون اولوية الحكومة العمل على تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني ليصار الى فتح مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات وهذا الموضوع سيكون مطلبنا الاساسي نحن كفريق سياسي في عكار وسنعمل ايضا على فتح فروع للجامعة اللبنانية في عكار باقرب فرصة ممكنة.

وفيما يخص قانون الانتخابات، قال حبيش ان الاتجاه المتفق عليه القانون المختلط رغم بعض التعقيدات الموجودة وطريقة استيعابه عند الناس لانه مقسم الي قسمين نصف انتخاب على اساس الستين ونصف نسبي ونحن مع اي قانون يحسن التمثيل افضل من القانون الحالي وعلى استعداد للتعاون مع الافرقاء السياسين لاقرار القانون الذي سيتفق عليه للوصول الي اجراء الانتخابات النيابية في موعدها

كلام حبيش جاء خلال استقبالاته بعيد الميلاد في دارته في القبيات حيث هنأته فاعليات وهيئات سياسية ودينية وحزبية ووفود شعبية.