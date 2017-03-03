حبيب: قرار إنجاز قانون انتخاب جديد هو سياسي بامتياز

أكد النائب خضر حبيب أن “الانتخابات النيابية- بمعزل عن تاريخها- ستجري وفق قانون انتخابات جديد”.

وشدد حبيب في حديث اذاعي على أن “قرار إنجاز قانون جديد هو سياسي بامتياز”، مشددا على “انفتاح تيار المستقبل على الحوار والتشاور حول أي صيغة انتخابية مع رفض أي قانون لا يلحظ الكوتا النسائية فوجودها يدل على ايجابية وحفاظ على حقوق المرأة”.

أما عن سلسلة الرتب والرواتب وطرحها للجان النيابية المشتركة لمناقشتها الاثنين المقبل، فأشاد حبيب بعمل مجلس الوزراء في هذا الاطار، “خصوصا لجهة إلغاء الضرائب التي تطال ذوي الدخل المحدود”.