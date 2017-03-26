حافلة تدهس مارة وتثير الفزع وسط لندن

أصيب أربعة أشخاص في وسط لندن، مساء السبت، عندما اجتازت حافلة رصيفا مزدحما بالمارة أمام ملهى ليلي، ودهست عددا منهم.
وقالت صيحفة ديلي ميل البريطانية إن شهود عيان شاهدوا الحافلة وهي تقطع الرصيف في شارع إيسيكس رود بمنطقة إيسلنغتون وسط العاصمة، وتصطدم بالمارة قبل أن تتوقف.
وقال أحد الشهود المفزوعين للصحيفة إن سائق الحافلة هرب مع شخص آخر بعدما اصطدم بالناس، بينما كان هناك شحصا عالقا تحت السيارة.
ولا توجد تفاصيل فورية عن حالة المصابين.
وقال متحدث باسم الشرطة اللندنية إنه تم استدعاء الشرطة بعد الإبلاغ عن اصطدام بين سيارة وعدد من المارة في شارع إيسكس رود”.
واعتقلت الشرطة شخصا واحدا يعتقد أنه السائق، وقالت إنها تحقق في ملابسات الحادث، لكنها لا تتعامل معه كهجوم إرهابي.
وتعيش لندن على وقع حادث إرهابي استخدم فيه شخص يدعى خالد مسعود سيارة في دهس عدد من المارة أمام البرلمان على جسر ويستمنستر الأربعاء الماضي قبل أن يقتل شرطي طعنا بسكين.
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