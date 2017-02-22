حاصباني: نعمل على زيادة الوعي لعلاج الهيموفيليا

شدد وزير الصحة العامةغسان حاصبانيعلى “أهمية الوعي في موضوع الهيموفيليا والكشف المبكر من أجل فعالية ووقاية أفضل للعلاج”، مؤكدا “مسؤولية الجميع في خلق بيئة سليمة للمصابين في الهيموفيليا من أجل حياة أفضل”.

ولفت في كلمة له خلال عشاء “جمعية Longwing Butterfly Association” للتوعية على مرض الهيموفيليا، بالتعاون مع “الجمعية اللبنانية للهيموفيليا”، الى اننا “ندرك أن الحياة التي يعيشها المصابون بمرض نزف الدم الوراثي، الهيموفيليا، هي حياة مشقة ومعاناة وخطر، لكنني، وفي كل مرة أواجه إحدى هذه الحالات، أكتشف شجاعة وقوة تحمل وإيجابية، فهؤلاء المرضى يجسدون قدرة البشر على التكيف ليس فقط مع الظروف المحيطة بهم، لكن أيضا مع الظروف التي تنبع من داخلهم”.

وأكد حاصباني أن “المصاب بالهيموفيليا يشكل جزءا لا يتجزأ من المجتمع. نحن جميعا مسؤولون عن خلق البيئة المناسبة التي توفر لهم حياة طبيعية وتوفر لهم فرصا متساوية لتحقيق السعادة والنجاح في الحياة، داعيا الى “الكشف المبكر والالتزام بنتائج العلاج من خلال زيادة الوعي”، وأوضح “ان وزارة الصحة العامة تعمل على زيادة الوعي لدعم الكشف المبكر وتشجيع الالتزام بالعلاج”، لافتا الى أن “الجمعية اللبنانية لمرض الهيموفيليا، إلى جانب عدد كبير من المنظمات تدعمنا، مثل مؤسسة لونغ – وينغ باترفلي الخيرية، التي أود أن أتوجه بالشكر والتقدير الى جميع أفرادها، على كل ما يقومون به لمرضى الهيموفيليا في لبنان”.