حاصباني: نعمل على رؤية متكاملة للرعاية الصحية والاستشفاء في لبنان

اشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني إلى أن “أي إنماء يجب ان يكون وفق اسس واضحة تضمن ديمومته، وان يواكب تطورات العصر ويرافق الثورة الرقمية التي يعيشها العالم”، لافتاً إلى أن “الرعاية الصحية تدخل في صلب الانماء ليس من باب العلاج والاستشفاء، بل في الاساس من باب التوعية والخطوات الوقائية للحد من الحاجة الى العلاج والاستشفاء، من هنا خلق ثقافة صحية لدى المواطن”.

وأشار في كلمة له خلال المؤتمر التنموي لمنطقة كسروان الفتوح إلى أن “تطعيم الاطفال ليس من الكماليات، ووزارة الصحة توفر اللقاحات بشكل كبير وشبه مجاني، وكذلك الصورة الشعاعية للمرأة ومراقبة ترقق العظم وما الى ذلك من حملات وساهمات في تحسين الصحة الوقائية للانسان على كافة الاراضي اللبنانية”، مؤكداً أن “صحة الانسان مقدسة ومن غير المقبول إهمالها، فأي إنماء مزدهر وأي مجتمع حيوي وأي وطن رائد متى كان المواطن عليلاً؟”، مشدداً على أننا “نسعى بكل جهد في وزارة الصحة العامة الى تعزيز التوعية ورفع مستوى الطبابة والاستشفاء، والتشديد على اللامركزية في ذلك فالمستشفى يجب ان يتفاعل مع البيئة المحلية ويأخذ بالاعتبار حاجاتها، فنسهل بذلك على المريض تلقّي علاجه محلياً عوض تكبّد مشقّة الانتقال الى العاصمة ونخلق فرص عمل في المنطقة. واليوم مع تطور التكنولوجيا، يمكن اجراء اي جراحة في مستشفى محلي بالتعاون مع اطباء في لبنان أو حتى خارج لبنان”.

واكد حاصباني اننا “نعمل على رؤية متكاملة للرعاية الصحية والاستشفاء في لبنان، من حيث تحسين جودة الخدمات وترشيد الإدارة ومواكبة التطور لما فيه خدمة الانسان أولاً على كافة الاراضي اللبنانية”.