حاصباني: نطالب بتطبيف خطة الكهرباء وإلا سنعارض الموازنة

أكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أن “الموازنة لن تقر يوم الاثنين المقبل”. وقال: “هناك اصلاحات كثيرة ستتم مناقشتها”.

ورأى حاصباني في حديث اذاعي، أن “لا علاقة للتعيينات الأمنية بإقرار الموازنة”. وأضاف: “نطالب بتطبيف خطة الكهرباء وإلا سنعارض الموازنة”.

وقال: “أهلا وسهلا بوزير الطاقة سيزار أبي خليل في وزارة الصحة، فنحن فريق عمل واحد داخل الحكومة”.

وعن قانون الانتخاب، أشار إلى أن “موضوع القانون يتم بحثه عبر فريق تقني”.

وعن ملف الصحة، قال حاصباني: “الصحة لجميع الناس ولجميع اللبنانيين، وكل ذلك يتوقف على قدرة الدولة والخزينة على التغطية”.