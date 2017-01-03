حاصباني عاد جرحى الاعتداء في اسطنبول: للوعي والتنبه لان الاحداث لا توفر بلدا

عاد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني جرحى الاعتداء الارهابي في اسطنبول، وأكد أن “الدولة التركية قامت بالعمل الذي يجب ان تقوم به ونحن كنا حرصاء على نقل الضحايا والجرحى في أسرع وقت”.
وقال:”على اللبنانيين أن يكونوا واعين لان هذه الاحداث لا توفر بلدا ولا جغرافيا، ولا مشروع تحضير لعدم السفر الى بلاد معينة لأن هذه الاحداث تنتشر في كل الاماكن ويبقى على المواطن ان يتنبه”.
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