حاصباني استقبل مهنئين بتعيينه وآمل ان تكون المرحلة الجديدة مليئة بالايجابيات والتعاون

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني وافراد عائلته وممثل حزب القوات اللبنانية عماد واكيم، بعد ظهر اليوم، في فندق “سيتيا” في الاشرفية المهنئين بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وتوجه حاصباني الى الحضور فقال “يسعدني ان ارى اليوم وجوها لم ارها منذ زمن”، وآمل ان تكون هذه المرحلة الجديدة مليئة بالايجابيات والتعاون على كل الاصعدة لاننا منذ زمن بانتظار حصول التغيير الايجابي في البلد”.

اضاف “نحن اليوم امام صدمة ايجابية، نتمنى ان تستمر والامل في ان نحقق الكثير من الامور”.

وتوجه الى الحضور فقال “وجودكم يشجعنا كثيرا، كل الاهل والاصدقاء والاحبة، آمل ان اكون عند حسن ظنكم وان نخطو خطوات الى الامام خلال هذه المرحلة القصيرة كما نطمح جميعا”.

وحضر مهنئا كل من :الوزير ميشال فرعون، النائب نديم الجميل، ممثل الوزير السابق اللواء اشرف ريفي العميد اميل ابو ناضر، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام السيدة لور سليمان صعب، ممثل بطريرك انطاكية وسائر المشرق يوحنا بولس العاشر يازجي المطران كوستا كيال وشخصيات سياسية واقتصادية وروحية واعلامية وعسكرية وفنية ودبلوماسية ونقابية ورؤساء بلديات حاليين وسابقين واعضاء مجالس بلدية ومخاتير ووفود شعبية وممثلون عن الاحزاب والمؤسسات والجمعيات الاهلية والمدنية.

وتلقى حاصباني اكاليل وباقات ورد للمناسبة.