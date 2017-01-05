حاصباني أوعز بفتح تحقيق بحادثة الرضيعة مينيسا حسن علي

صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني البيان الآتي: “تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، ملف الرضيعة مينيسا حسن علي، ابنة الشهرين التي قيل ان اصبعها تعرض في احد مستشفيات الجنوب لحادث طبي ما قد يعرضه للبتر.

وأوعز الوزير حاصباني الى مدير العناية الطبية الدكتور جوزف الحلو متابعة الملف وفتح تحقيق فوري بالحادث لمعرفة الملابسات ومحاسبة المتسببين به.

وقد إستدعى الدكتور الحلو الى الوزارة ادارة المستشفى المعني، كما سيستدعي عائلة الرضيعة للاستماع اليهما، وطلب تقارير من الفريق الطبي الذي تابع حال الرضيعة ليطلع عليها ويبني على الشيء مقتضاه.