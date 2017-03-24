حاسة الشم تحدد طول عمرك.. إليكم التفاصيل!

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن فقدان حاسة الشم مرتبطة مع ارتفاع خطر الموت خلال 10 سنوات.
شر موقع Medical Daily الدراسة التي استمر البحث فيها لمدة 10 سنوات، حالات أكثر من ألف شخص بالغ تتراواح أعمارهم بين 40 و90 عاماً.
وخلال الدراسة، توفي حوالى 23 في المئة من المشاركين، رغم أنهم لم يُعانوا من مرض الزهايمر، وهو الذي يرتبط بنقص حاسة الشم.
وقال الباحث المشارك، جوناس أولوفسون، إن “الأشخاص الذين يملكون شعوراً ضعيفاً لتحديد الرائحة، سيواجهون الموت بنسبة 20 في المئة خلال 10 سنوات”.
ولاختبار مدى قدرة المشاركين على شم الروائح، اُختيرت مجموعة من الروائح المشتركة والتي يمكن التعرف عليها، كجزء من اختبار سريري يُعرف بـ”تحديد الرائحة الاسكندنافية”.
وعلى رغم أن الباحثين لم يُثبتوا أن عدم القدرة على شم روائح العطور يؤدي إلى الوفاة المبكرة، إلا أن الدراسة أظهرت وجود ارتباط كبير بين درجات حاسة الشم المنخفضة وزيادة خطر الوفاة.
التشاوري الصيداوي نوه بانجاز الجيش بعين الحلوة: الشغور الرئاسي اصبح مؤذيا للبنان
الحريري: أتطلع لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام
ليستر سيتي يعثر على بديل كانتي
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
Powered By Future Television s.a.l