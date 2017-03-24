حاسة الشم تحدد طول عمرك.. إليكم التفاصيل!

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن فقدان حاسة الشم مرتبطة مع ارتفاع خطر الموت خلال 10 سنوات.

شر موقع Medical Daily الدراسة التي استمر البحث فيها لمدة 10 سنوات، حالات أكثر من ألف شخص بالغ تتراواح أعمارهم بين 40 و90 عاماً.

وخلال الدراسة، توفي حوالى 23 في المئة من المشاركين، رغم أنهم لم يُعانوا من مرض الزهايمر، وهو الذي يرتبط بنقص حاسة الشم.

وقال الباحث المشارك، جوناس أولوفسون، إن “الأشخاص الذين يملكون شعوراً ضعيفاً لتحديد الرائحة، سيواجهون الموت بنسبة 20 في المئة خلال 10 سنوات”.

ولاختبار مدى قدرة المشاركين على شم الروائح، اُختيرت مجموعة من الروائح المشتركة والتي يمكن التعرف عليها، كجزء من اختبار سريري يُعرف بـ”تحديد الرائحة الاسكندنافية”.

وعلى رغم أن الباحثين لم يُثبتوا أن عدم القدرة على شم روائح العطور يؤدي إلى الوفاة المبكرة، إلا أن الدراسة أظهرت وجود ارتباط كبير بين درجات حاسة الشم المنخفضة وزيادة خطر الوفاة.