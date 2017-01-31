حارس مانشستر يونايتد يخطط للرحيل الصيف المقبل

قالت تقارير صحفية بريطانية مساء اليوم الثلاثاء، إن الحارس الدولي الأرجنتيني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي سرجيو روميرو، سيطلب الرحيل عن النادي الإنكليزي الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الحارس الأرجنتيني سوف يعقد بعض المحادثات مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ويطلب منه الرحيل عن الفريق الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن روميرو يملك ثلاثة عروض، وأحد هذه العروض أن يعود لناديه الأم في الأرجنتين بوكا جونيورز.

ووفقًا لما نقلته الصحيفة فإن ممثلي اللاعب سوف يطيرون إلى مدينة مانشستر خلال الأسبوعين المقبلين لتحديد مستقبل ومصير اللاعب مع مانشستر يونايتد.

وقال مصدر مطلع داخل مانشستر يونايتد :”ممثلو روميرو يحلقون في المنطقة وسيتحدثون عن رحيل اللاعب في فصل الصيف القادم”.

واختتم :”لديه عدة عروض مميزة ولديه فرصة العودة لنادي بوكا جونيورز، هو سعيد هنا لكن لديه إغراء للعودة للعب في بلاده مرة أخرى، إنه يملك وضعية صعبة عندما يكون إلى جانب حارس من بين الأفضل في العالم وهو ديفيد دي خيا”.