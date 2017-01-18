حارس العهد حسن بيطار ينتقد قرار الإستغناء عن عطوي

إنتقد حارس نادي العهد ومنتخب لبنان حسن بيطار قرار إدارة نادي النجمة الإستغناء عن خدمات قائد الفريق عباس عطوي بصورة مفاجئة اليوم بعد عشرين عاماً قضاها مدافعاً عن ألوان النبيذي.

وكتب بيطار عبر صفحته الشخصية في وسيلة التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلاً:” في كل أندية العالم الكبيرة عند حد معيّن تنتهي مسيرة رموز النادي، والأمثلة كثيرة.ولكن أقله يتم إبلاغهم قبل بداية موسم جديد عن عدم نيّة النادي في التجديد لهم، فإما يقررون الاعتزال أو يكملون ما تبقى من مسيرتهم في نادٍ آخر. ولكن من المعيب إبلاغهم بقرار الاستبعاد خلال منافسات الدوري.بلد يفتقر لأدنى أصول الاحترام و التقدير… شكراً عباس لكل ما قدمته للعبة كرة القدم في لبنان”.