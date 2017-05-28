حادث سير مفجع يودي بحياة شابين: “ما بدي موت امي بتحبني”

شابان في ربيع عمرِهما لقيا حتفَهما في حادث سيرٍ مفجع بعد ان تدهورت سيارتهما في وادي يربطُ بين بلدتي مزرعة الجميل وحبوب في قضاء جبيل.

“ما بدي موت امي بتحبني”، هي الكلمات الاخيرة التي قالها اندرو رزق قبل أن يفارق الحياة مع صديقه مايكل قزان بالحادث المفجع.

وفي التفاصيل، توفي الشابين الذين لم يتخطيا عمر العشرين سنة بعد ان تدهورت السيارة التي كانا بداخلها الى عمق الوادي الذي يربط بين بلدتي مزرعة الجميل وحبوب في قضاء جبيل أثناء طريق العودة كل منهما الى منزله.

ومن ثم سقطت السيارة في السوادي وسحبت من قبل عناصر الدفاع المدني في مركزي العقيبة وجبيل وبمؤازرة عناصر مغاوير البحر في الجيش اللبناني وتم انتشال جثتيها.

وعلى الفور، تم التداول بحديث على “الواتساب” بين اندرو وصديقة له يؤكد لها فيه ان مايكل اي السائق ليس بوعيه وانهما قد تناولا الكثير من الكحول ويكادا لا يريان الطريق امامهما، وفقاً لمواقع التواصل الاجتماعي.