حادثا سير قتلا 22 هندياً

ذكرت الشرطة الهندية أن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم في حادثي سير بالهند، حيث سقطت حافلة في ممر ضيق شمال شرقي البلاد، فيما انقلبت شاحنة وسط الهند.

وقال ضابط الشرطة “إل إم كوت” إن سائق الحافلة اخترق سياج جديدي لجسر، الاثنين، حيث كان يسير بسرعة فائقة في منطقة سناباتي بالقرب من مدينة إيمفال، عاصمة ولاية مانيبور.

وأضاف أن الشرطة انتشلت 10 جثث ونقلت 20 مصابا إلى مستشفى.

والاثنين أيضا، قال ضابط الشرطة “نيت رام” إن 12 شخصا لقوا حتفهم عندما انقلبت شاحنة تقلهم بالقرب من جابالبور، وهى بلدة في ولاية مادهيا براديش. ولم يعرف بعد سبب الحادث.

وغالبا ما يساهم إرهاق السائقين والإهمال وسوء جودة الطرق وصيانة المركبات في وقوع هذه الحوادث بالهند.