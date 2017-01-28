حادثا سير في سير الضنية بسبب الثلوج

تسببت الثلوج التي تساقطت بكثافة في سير الضنية، بحادثي سير، الأول قرب مفرق مطعم الجوزة في بلدة بخعون، بعدما انزلقت على الطريق الرئيسية واصدمت بسيارتين أصيبتا بأضرار مختلفة. والثاني وقع على الطريق المؤدية من بلدة بخعون إلى بلدة بشطايل، بعدما انزلقت سيارة بسبب الثلوج باتجاه البساتين المجاورة وانقلبت على جانبها، من غير أن يصاب سائقها بأي أذى، واقتصرت الأضرار على الماديات.

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