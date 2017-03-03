جيمس وويستبروك الافضل في NBA لشهر شباط 2017

اختير لاعب نادي كليفلاند كفالييرز ليبرون جيمس كافضل لاعب في المجموعة الشرقية من دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية لشهر شباط 2017، بعد فوزه مع فريقه ب9 من اصل 10 مباريات بمعدل ارقام 25.9 نقاط ، 10.6 تمريرات حاسمة، و7.2 كرات مرتدة، بينما اختير لاعب اوكلاهوما سيتي ثاندر راسل ويستبروك كأفضل لاعب في المجموعة الغربية بمعدل ارقام 33.4 نقاط ، 11 كرة مرتدة و10 تمريرات حاسمة.
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