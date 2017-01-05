جون تودع ريتا الشامي بزفة عروس.. وجثمان امين بكري في بيروت

بعد أيام من الاعتداء الارهابي في اسطنبول، شيعت آخر ضحاياه الشابة ريتا الشامي بمأتمن رهيب الى مثواها الاخير في بلدة جون الشوفية.

لم تتوقع ريتا ان تتحوّل جملتها قبل سفرها الى تركيا: “اكتر شي بلحق امي” الى حقيقة سوداء.. وان يودعها والدها واخواتها بعد ان ودعوا امهم قبل أشهر قليلة.

وكان مأتم الطالبة الجامعية كالعرس، حيث رقص رفاقها بنعشها الأبيض وأطلقوا المفرقعات والأسهم النارية، وذرفوا دموع الفراق بدل دموع الفرح، وودّعوها بـ”زفة عروس” ونثر الرز والزهور.

ترأس المطران متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك المطران كيرلس في مطرانية بيروت للروم الكاثوليك صلاة الجنّاز على روح ريتا واثنى على ما قامت به الدولة اللبنانية لضحايا اسطنبول.

وأضاف: “ليس لنا كلام بشري لتعزيتكم بفقدان ريتا ابنتكم وابنتنا، تلك الشابة الموهوبة المليئة بالنشاط والحرية، والتي قضت سنوات تخدم امها المريضة بحب كبير وتضحية لا مثيل لهما، وكانت السند الاكبر لوالدها السيد الياس الشامي، ابن عائلة نقية، وابن بلدة جون المؤمنة التي قدمت الى الكنيسة مطارنة وكهنة ورهبانا وراهبات. اننا نشاطركم حزنكم ونبكي معكم، كما بكى يسوع على موت لعازر، ثم اقامه رمزا للقيامة العامة”.

وبعد الصلاة نقل جثمانها إلى مسقط رأسها في بلدة جون الشوفية حيث وري في الثرى.

من جهة ثانية، نقل جثمان رجل الاعمال اللبناني أمين بكري ابن بلدة صير الغربية الذي قتل على يد مسلحين قبل ايام من انغولا الى بيروت.

وكان في استقباله وفد من عائلته واقاربه بحضور النائبين هاني قبيسي وعلي بزي والمدير العام لوزارة الخارجية هيثم جمعة.

وقد تم نقل جثمان بكري الى منزله في بئر حسن على ان يتم نقله غدا الى العراق لدفنه في مقبرة النجف بحسب وصيته.