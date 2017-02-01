جوني ديب يصرف 2 مليون دولار شهرياَ!!

TORONTO, ON - SEPTEMBER 14: Actors Amber Heard (L) and Johnny Depp attend the "Black Mass" premiere during the 2015 Toronto International Film Festival at The Elgin on September 14, 2015 in Toronto, Canada. (Photo by Jason Merritt/Getty Images)
يعاني النجم العالمي جوني ديب من أزمة مالية قد توصله الى الافلاس نتيجة تكاليف طلاقه من أمبير هيرد، إضافة إلى مصاريفه الكثيرة الاخرى، وغير اللازمة، التي تصل إلى أكثر من مليونيّ دولار في الشهر الواحد.
وأكد المستشار المالي لديب، الذي يتولى إدارة ثروته منذ أكثر من 17 عاماً، أن ديب بات مفلساً بسبب البذخ المفرط في أسلوب العيش. ويعتبر وحده المسؤول عن الإفلاس الذي وصل إليه لأنه رفض العيش وفق الإمكانيات المادية المتاحة له.
إلا أن ديب قرر رفع دعوى ضد مستشاره المالي وطالب فيها بتعويض قدره 25 مليون دولار بذريعة أنه لم يكن على علم بالمعاملات المالية التي أجريت باسمه.
لكن المؤكد أن ديب اشترى يختاً بقيمة 18 مليون دولار، وأنفق 30 ألف دولار في الشهر على أموره الشخصية، و200 ألف دولار في الشهر على استعمال الطائرات الخاصة، و150 ألف دولار في الشهر على رجال الأمن المكلفين بحراسته 24/24، و300 ألف دولار في الشهر على رواتب موظفيه… كما اضطر أخيراً إلى دفع 7 مليون دولار لزوجته السابقة.
التحكم المروري: انطلاق مسيرة سيارة لسائقي النقل البري من جسر الدورة باتجاه بيروت
ديباي: لا أعرف إن كنت سأبقى أم لا
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
ريال مدريد يعير سيلفا إلى كروزيرو برازيلي
المستقبل: على حزب الله إعادة الاعتبار للمصلحة الوطنية والتخلي عن سلاحه وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية
Powered By Future Television s.a.l