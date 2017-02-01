جوني ديب يصرف 2 مليون دولار شهرياَ!!

يعاني النجم العالمي جوني ديب من أزمة مالية قد توصله الى الافلاس نتيجة تكاليف طلاقه من أمبير هيرد، إضافة إلى مصاريفه الكثيرة الاخرى، وغير اللازمة، التي تصل إلى أكثر من مليونيّ دولار في الشهر الواحد.

وأكد المستشار المالي لديب، الذي يتولى إدارة ثروته منذ أكثر من 17 عاماً، أن ديب بات مفلساً بسبب البذخ المفرط في أسلوب العيش. ويعتبر وحده المسؤول عن الإفلاس الذي وصل إليه لأنه رفض العيش وفق الإمكانيات المادية المتاحة له.

إلا أن ديب قرر رفع دعوى ضد مستشاره المالي وطالب فيها بتعويض قدره 25 مليون دولار بذريعة أنه لم يكن على علم بالمعاملات المالية التي أجريت باسمه.

لكن المؤكد أن ديب اشترى يختاً بقيمة 18 مليون دولار، وأنفق 30 ألف دولار في الشهر على أموره الشخصية، و200 ألف دولار في الشهر على استعمال الطائرات الخاصة، و150 ألف دولار في الشهر على رجال الأمن المكلفين بحراسته 24/24، و300 ألف دولار في الشهر على رواتب موظفيه… كما اضطر أخيراً إلى دفع 7 مليون دولار لزوجته السابقة.