جوني ديب يتهم طليقته باستغلال من أجل الشهرة

اتهم النجم العالمي جوني ديب زوجته السابقة أمبر هارد، بالبحث عن الشهرة بعد طلبها إعادة فتح تسوية طلاقهما لطلب أموالا أكثر.

وأوضح موقع tmz أن جوني رفض طلبها، وقالت محاميته لورا إن ما بينه وبين أمبر هو اتفاق منتهي وينص على حصولها على 7 ملايين دولار، وأن ما قامت به هو محاولة بائسة لانتزاع المزيد من الأموال.

يشار إلى أن هارد طلبت الطلاق من ديب، بعد اتهامه بالعنف المنزلي وضربها باستمرار، وأعلنت تبرعها بأموال طلاقهما للمؤسسات الخيرية.