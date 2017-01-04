جوني ديب يتهم طليقته باستغلال من أجل الشهرة

TORONTO, ON - SEPTEMBER 14: Actors Amber Heard (L) and Johnny Depp attend the "Black Mass" premiere during the 2015 Toronto International Film Festival at The Elgin on September 14, 2015 in Toronto, Canada. (Photo by Jason Merritt/Getty Images)
اتهم النجم العالمي جوني ديب زوجته السابقة أمبر هارد، بالبحث عن الشهرة بعد طلبها إعادة فتح تسوية طلاقهما لطلب أموالا أكثر.
وأوضح موقع tmz أن جوني رفض طلبها، وقالت محاميته لورا إن ما بينه وبين أمبر هو اتفاق منتهي وينص على حصولها على 7 ملايين دولار، وأن ما قامت به هو محاولة بائسة لانتزاع المزيد من الأموال.
يشار إلى أن هارد طلبت الطلاق من ديب، بعد اتهامه بالعنف المنزلي وضربها باستمرار، وأعلنت تبرعها بأموال طلاقهما للمؤسسات الخيرية.
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