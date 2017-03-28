جونسون: اتهامات التنصت الأميركية لا تضر بعلاقتنا مع واشنطن

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن “العلاقات البريطانية الأميركية لم تتضرر بسبب ادعاءات لم تثبت صحتها أوردتها محطة تلفزيونية أميركية بأن بريطانيا ساعدت في التنصت على الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.
وأوضح جونسون للبرلمان لأنه “لم تلحق أي ضرر دائم بعلاقاتنا ولا العلاقة الخاصة بالتأكيد ولا مشاركة المعلومات المخابراتية التي ستستمر بالطبع بين بلدينا”.
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