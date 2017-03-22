جولة حديدة للسلام في جنيف.. وإنزال اميركي في الرقة

قبيل ساعات من جولة مفاوضات السلام السورية في جنيف، نفذت القوات الاميركية انزالاً جوياً، في الريف الغربي لمدينة الطبقة قاطعة طريق حلب الرقة.

رسمت واشنطن خطوطاً عسكرية مؤشرة لمستقبل حراكها في سوريا، بتنفيذها انزالا جويا، ضم نحو مئة من مشاة بحريتها، مع مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية، في قرى أبوهريرة والمشيرفة والكرين والمحمية، بالريف الغربي لمدينة الطبقة، ما ادى الى قطع طريق حلب الرقة.

ووفقا لناشط في الرقة، نقلت الوحدات الكردية بزوارق حربية في نهر الفرات، من قلعة جعبر إلى ريف الطبقة.

وأعلن البنتاغون، أن المدفعية الأميركية والطيران يساندان عملية لقوات سوريا الديموقراطية، لاستعادة سد استراتيجي في مدينة الطبقة قرب الرقة في شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور أدريان رانكين-غالواي لوكالة فرانس برس إن “قوات التحالف تقدم دعما لقوات سوريا الديموقراطية بالمدفعية والإسناد الجوي لاستعادة سد الطبقة غرب الرقة”.

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان تقدم فصائل المعارضة الى مسافة أربعة كيلومترات من مدينة حماة في اليوم الثاني لهجومها الواسع، حيث سيطرت على اوتوستراد حماة- محردة، وعلى تلة الصفوح وقرية الشير.

في حين اعلنت هيئة تحرير الشام تحرير النقطتين خمسين وثلاثين من قوات الأسد، ومستودعات خطاب ورحبة خطاب وقرية خطاب بالكامل، اعلن “جيش النصر” اصابة طائرتين للنظام في قصف بالغراد على مطار حماة العسكري.