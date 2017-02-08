جوفنتوس يستفيد على اكمل وجه من مباراته المؤجلة

استفاد جوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الخمسة الاخيرة على اكمل وجه من مباراته المؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة امام مضيفه كروتوني عندما تغلب عليه 2-0 وابتعد في صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم.

ووسع فريق المدرب ماسيميليانو اليغري، بفوزه الرابع تواليا والتاسع عشر هذا الموسم، الفارق الذي يفصله عن اقرب ملاحقيه روما الى 7 نقاط، وعزز حظوظه باحراز اللقب للموسم السادس على التوالي، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

وبدأ جوفنتوس اللقاء باشراك الكرواتي ماركو بياتسا اساسياً للمرة الاولى منذ انتقاله الى بطل ايطاليا من دينامو زغرب الكرواتي، وتحديدا منذ 17 حزيران 2016.

وكان جوفنتوس الطرف الافضل خلال الشوط الاول وحصل على بعض الفرص، لاسيما عبر الارجنتيني باولو ديبالا، الا ان فريق “السيدة العجوز” عجز عن الوصول الى الشباك ودخل الى استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من مضيفه المتواضع.

الا ان الوضع تغير في الشوط الثاني وكان جوفنتوس اكثر فعالية، ما سمح له بافتتاح التسجيل في الدقيقة 60 عبر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي كان في المكان المناسب ليتابع كرة مرتدة من الحارس في الشباك من زاوية ضيقة بعدما سقطت امامه اثر محاولة رأسية من زميله الغاني كوادوو اسامواه.

واراح الارجنتيني غونزالو هيغواين اعصاب جماهير جوفنتوس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 74 اثر تمريرة من الفنزويلي توماس رينكون، رافعا رصيده الى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم والى 6 اهداف منذ بداية العام الجديد.

ويلعب لاحقاً في مباراة مؤجلة ايضا من المرحلة ذاتها، ميلان مع مضيفه بولونيا.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- جوفنتوس 57 نقطة من 23 مباراة

2- روما 50 من 23

3- نابولي 48 من 23

4- لاتسيو 43 من 23

5- انتر ميلان 42 من 23