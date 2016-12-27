جوزيف عطية يوضح سبب منع كليبه من العرض

بعد الاخبار التي تم تداولها حول منع فيديو كليب النجم اللبناني جوزيف عطية، نفى هذا الامر نهائياً.

وأكد عطية عبر “تويتر” قائلاً ان “ما يتمّ تداوله عن منع كليب أغنية روح غير صحيح، لقد تم حظر بعض المشاهد منه. وسيصدر قريبا جدا”.:

وكان جوزيف طرح عبر حساباته الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان الترويجي للفيديو كليب.