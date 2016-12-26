جورج مايكل يفارق الحياة بسلام في عيد الميلاد

ابى العام الحالي ان ينهي ايامه الاخيرة قبل ان يخطف واحداَ من ابرز نجوم ثمانينات القرن الماضي، حيث توفي مغني البوب البريطاني الشهير جورج مايكل عن ثلاثة وخمسين عاما في منزله.

اعلنت عائلته ان النجم توفي بسلام في منزله، وطالبت باحترام خصوصيتها في هذا الوقت العصيب، فيما قالت الشرطة انها تتعامل مع الأمر على أنه موت غير متوقع نافية وجود أي شبهات، علماً ان مايكل كان نجا في العام الفين واحد عشر من التهاب رئوي حاد ابعده لفترة عن العمل.

غيّب الموت صاحب اشهر اغنية ميلادية لا تزال رائجة حتى اليوم، رحل مايكل تاركا ارشيفا فنيا غنيا ومسيرة حافلة بالاعمال الشهيرة والمميزة، استمرت لأكثر من أربعة عقود وباع خلالها أكثر من مئة مليون ألبوم غنائي حول العالم.

عانى مايكل في حياته من ازمات اجتماعية وصحية عدة ولكنها لم تؤثر سلبا على مسيرته الفنية الحافلة التي بدأها في العام واحد وثمانين بفريق وام الثنائي مع زميل الدراسة Andrew Ridgeley قبل أن يحلق منفردا في عالم الغناء ويصدر اول البوماته العام سبعة وثمانين بعنوان faith والذي باع اكثر من عشرين مليون نسخة واحتل مرات عدة المراتب الأولى لأفضل المبيعات.

اثار رحيل النجم البريطاني صدمة لدى الكثيرين حول العالم ممن يعتبرونه أسطورة لن تتكرر في عالم الغناء، كان أعلن مطلع الشهر الجاري عن عمل فني جديد وعن وثائقي عن حياته سيعرض في العام المقبل.