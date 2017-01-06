جوائز الاتحاد الافريقي: الجزائري محرز افضل لاعب لعام 2016

أحرز الجزائري رياض محرز (25 عاما) لاعب وسط نادي ليستر سيتي حامل لقب الدوري الانكليزي، جائزة افضل لاعب في افريقيا، بحسب ما اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الخميس في أبوجا.

وتفوق محرز الذي نال 361 صوتا، على الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني وافضل لاعب في 2015 الذي نال 313 صوتا، والسنغالي ساديو مانيه مهاجم ليفربول الانكليزي الذي حل ثالثا مع 186 صوتا.

وقال محرز بعد منحه الجائزة: “هذا فخر كبير. انا سعيد وراض. اشكر كل زملائي في ليستر والجزائر”.

اضاف: “أهدي هذه الجائزة الى عائلتي وكل من يدعمونني يوميا”.

وساهم دور محرز الاساسي في قيادة ليستر الى لقبه الاول في الدوري الانكليزي الممتاز الموسم الماضي، في حصوله على الجائزة، على رغم تراجع مستواه في النصف الثاني من 2016.

واصبح محرز ثالث جزائري يمنح هذه الجائزة بعد الاخضر بلومي (1981) ورابح ماجر (1987). كما انه اول لاعب عربي ينالها منذ المغربي مصطفى حجي (1998).

وهذه الجائزة الثالثة لمحرز منذ سطوع نجمه مع ليستر، بعدما اختارته رابطة اللاعبين المحترفين افضل لاعب في الدوري الممتاز، ومنحته هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” لقب افضل لاعب افريقي.

وساهم محرز في احراز ليستر لقب الدوري، اذ سجل 17 هدفا ومرر 11 تمريرة حاسمة، وشارك في 37 مباراة في الدوري من اصل 38.

كما ساهم مستواه في حلوله سابعا في تصنيف جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم التي منحتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في كانون الاول، الى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الا ان محرز عانى هذا الموسم، على غرار باقي لاعبي ليستر الذي يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري، فسجل 3 اهداف فقط.

وانعكس ذلك على ثقة المدرب الايطالي كلاوديو رانييري به، فوجه له مرارا انتقادات امام وسائل الاعلام، واستبدله في بعض المباريات.

من جهته، تألق اوباميانغ (27 عاما) مع دورتموند في الفترة الاخيرة، وفاز بجائزة افضل لاعب في الدوري الالماني العام الماضي، حين سجل 25 هدفا في 31 مباراة في البوندسليغا و39 هدفا في مختلف المسابقات، وهو يتصدر ترتيب الهدافين راهنا مع 16 هدفا، برغم ان فريقه يحتل المركز السادس.

اما مانيه (24 عاما)، فحقق رقما قياسيا للاعب افريقي عندما انتقل من ساوثمبتون الى ليفربول الانكليزيين مقابل 36 مليون يورو. وسجل تسعة اهداف في 19 مباراة خاضها هذا الموسم.

وضمت القائمة المصغرة للمرشحين، مواطن محرز وزميله في ليستر اسلام سليماني، والمصري محمد صلاح لاعب روما الايطالي.

ويصوت على الجائزة مدربون او مديرو الاتحادات الوطنية المنضوية في الاتحاد الافريقي، لجنة الاعلام، اللجنة الفنية، لجنة كرة القدم ومجموعة من الخبراء الاعلاميين.

وفي جوائز أخرى، نال دنيس اونيانغو حارس مرمى ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي جائزة افضل لاعب محلي في القارة الافريقية. وتفوق اونيانغو على خاما بيليات من زيمبابوي (ماميلودي صنداونز) والزامبي رينفورد كالابا (تي بي مازيمبي الكونغولي).

ويأتي منح الجوائز قبل ايام من انطلاق كأس الامم الافريقية 2017 في الغابون بين 14 كانون الثاني والخامس من شباط.