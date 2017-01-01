جهوزية تامة للصليب الاحمر على معظم الاراضي اللبنانية

فاد قسم العلاقات العامة والاعلام في الصليب الاحمر اللبناني في بيان “ان الصليب الأحمر يستجيب ككل عام، ل365 حالة إنسانية، ويوزع 16 وحدة دم، ومواكبة للاحتفالات لمناسبة حلول العام الجديد، وتلبية لنداءات الإغاثةالطارئة والفورية”.

واضاف: “وضع الصليب الأحمر، مراكز فرق الإسعاف والطوارىء، وعددها 46 مركزا، 4 غرف عمليات تنسيق، واتصال في حال الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية، مدعمة بالمسعفين، الذين بلغ عددهم حوالى 500 مسعف ومسعفة، وأكثر من 135 سيارة إسعاف، إضافة إلى وضع 50 سيارة إسعاف احتياط، مدعمة ب 200 مسعف.

وتلقت الفرق نداءات المواطنين، على رقم الطوارىء 140، وبلغ عددالحالات الطارئة التي تم نقلها، او الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر اللبناني، حتى صباح اليوم الأحد موزعة كما يلي:

57إصابة من حوادث السير من دون تسجيل لأي حالة وفاة.

9 حالات سكر وتقيؤ وإعياء.

12حالة قلب وارتفاع ضغط.

6 حالات إحياء قلبي رئوي.

269 حالة متنوعة طارئة وعادية.

جريح واحد جراء إشكال.

جريح واحد من رصاص الإبتهاج.

5 مصابين من حروق واختناق.

5أشخاص تم إخلاءهم بعدما علقوا في الثلج.

اشارة الى أن عدد حوادث السير المبلغ عنها لعمليات الصليب الأحمر اللبناني بلغت 38 حادثا.

كما، اقيم مركز لنقل الدم في بيروت (الجميزة) وطرابلس، اللذين واكبا ليلة رأس السنة، حيث تم سحب 22 وحدة دم، وبلغ عددالوحدات الموزعة 16، وفق الطلبات الواردة من المستشفيات”.