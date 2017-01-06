جهاز من “ريزر” يحول الغرفة إلى ساحة لألعاب الفيديو

كشفت شركة “ريزر” Razer الخميس في إطار مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي إي إس 2017” CES 2017 بمدينة لاس فيغاس الأميركية عن جهاز إسقاط ضوئي موجه لعشاق الألعاب.

وقالت الشركة الأميركية، المتخصصة في مجال الألعاب، إن جهاز الإسقاط الضوئي، الذي يحمل اسم “مشروع أريانا” Project Ariana، يمثل مستقبل الانغماس في الألعاب.

وأضافت أن “المشروع الحالي ينتقل بنظام الألوان ريزر كروما Razer Chorma إلى بُعد جديد، وذلك من خلال التوسعة من نطاق الإضاءة متعددة الألوان إلى الإسقاط الفيديوي”.

ويُحوّل جهاز الإسقاط الضوئي “مشروع أريانا”، الذي قالت الشركة إنه أول نظام إسقاط فيديوي في العالم صُمم لتوليد إحساس الانغماس في الألعاب، غرفة اللاعب إلى شاشة ضخمة تعرض محتوى اللعبة الحالي، وذلك من خلال عدساته التي تستخدم نظام الرؤية المعروف بعين السمكة وقدرات معالجة متقدمة.

ووفقًا لريزر، فإن الجهاز قادر على ملاءمة الإسقاط ليناسب حجم وأبعاد الغرفة، وذلك عن طريق زوج من كاميرات التصوير ثلاثي الأبعاد مع برنامج للمعايرة يكشف مكان شاشة الحاسب والأشياء الأخرى المحيطة، مثل الأثاث وإضاءة الغرفة.

يُذكر أن الشركة كشفت أيضاً عن حاسبها المحمول المخصص للألعاب “مشروع فاليري” Project Valerie، الذي يمتاز بمواصفاته المتقدمة مع ميزة فريدة، وهي ثلاث شاشات عرض قياس كل منها 17 بوصة وبدقة “4 كي” 4K.

المصدر: العربية