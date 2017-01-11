جهاز مكافحة الارهاب: القوات العراقية تسيطر على نحو 80% من شرق الموصل

“القوات العراقية تسيطر على 80 إلى 85% من الجانب الشرقي لمدينة الموصل”: تأكيد من جهاز مكافحة الإرهاب، الذي بدأ اقتحام حي المالية بعد 24 ساعة من سيطرته على حي الضباط المتاخم.

وصدت القوات العراقية، هجوماً عنيفاً لتنظيم “داعش” على حي التأميم شرق الموصل دام ساعات، تمكنت خلاله من قتل المهاجمين، وخسرت عددا من أفرادها/

كما حاول التنظيم شن هجوم آخر من جهة باب شمس، خلف التلة الأثرية، محاولاً تخفيف زخم الهجمات عليه في مناطق أخرى، دافعا بالعديد من الانتحاريين بأحزمة ناسفة. كما استعادة القوات العراقية مجمع الدوائر الحكومية شرق الموصل، بعد مستشفى السلام.

بدورها، اعلنت قوات البيشمركة الكردية، مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم، وتدمير آليات تابعة له، في قصف للتحالف الدولي على 5 مواقع في قرية المنصورية، ضمن خط التماس في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

وحيال تقدم القوات العراقية في الضفة الشرقية لدجلة داخل مدينة الموصل، ووصولها إلى تقاطع حي الصديق، وتطهير حي سبعة نيسان. يواصل تنظيم “داعش” سياسة تفجير الجسور الرابطة بين ضفتي نهر دجلة، بهدف عرقلة تقدم القوات الحكومية نحو آخر معقل له في الساحل الأيمن من المدينة.

على صعيد متصل، كشفت صحيفة “تايمز” ان عملية الانزال التي نفذتها قوات التحالف الدولي، الأحد الماضي، بين دير الزور والرقة كانت تستهدف القبض على زعيم التنظيم المتطرف، أبي بكر البغدادي، حيا، وذلك بعد رصد تحركاته، التي وُصفت بالقليلة والنادرة.